Libia, Di Maio “L’Italia sostiene il Processo di Berlino” (Di giovedì 9 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha partecipato in videoconferenza alla Sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Libia, organizzata dalla presidenza tedesca, in un formato allargato a tutti i Paesi partecipanti alla Conferenza di Berlino.La riunione, che è stata presieduta dal ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas e ha visto la partecipazione del Segretario Generale dell’ONU Antonio Guterres, “ha rappresentato una proficua occasione per confermare il sostegno della Comunità Internazionale agli sforzi delle Nazioni Unite nel raggiungere la cessazione delle ostilità e promuovere pace e sicurezza in Libia”, spiega la Farnesina in una nota.Il ministro Di Maio ha riaffermato “il convinto sostegno dell’Italia al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

