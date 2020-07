Kris Van Assche: la seduzione secondo Berluti (Di giovedì 9 luglio 2020) A poco più di due anni dal suo ingresso in Berluti come direttore creativo, Kris Van Assche imprime la sua impronta artistica arruolando il bad boy della ceramica: Brian Rochefort. «Lavorare con un artista vivente a un progetto di ready to wear era qualcosa che volevo fare fin dal mio arrivo in Berluti, ma ho avuto bisogno di trovare un punto di equilibrio tra me e il marchio, ora che sento che la silhouette e il posizionamento dell’uomo Berluti sono chiari nella mia mente, ho ritenuto fosse il momento giusto». Il brand avrebbe dovuto presentare la Primavera-Estate 2021 con una sfilata nell’ambito della Paris Fashion Week, che si svolgerà in digitale causa emergenza Covid. «Per me l'importanza delle sfilate risiede nell’emozione, nel lato umano. Lo ... Leggi su gqitalia

Ultime Notizie dalla rete : Kris Van Menswear edition, live oggi con Kris van Assche - MFFashion.com MF Fashion Kris Van Assche, live su Instagram stasera per Menswear edition

Kris van Assche, direttore creativo di Berluti, sarà il primo ospite, oggi alle ore 18, del nuovo format Menswear edition di MFF. Un racconto in 4D delle settimane della moda tra print, digital, socia ...

Menswear edition, live oggi con Kris van Assche

Sarà Kris Van Assche, direttore creativo di Berluti, a dare il via alle 18 di oggi sull’account Instagram @mffashion_com alla tornata di dirette video sulle collezioni maschili, nell’ambito del nuovo ...

Kris van Assche, direttore creativo di Berluti, sarà il primo ospite, oggi alle ore 18, del nuovo format Menswear edition di MFF. Un racconto in 4D delle settimane della moda tra print, digital, socia ...Sarà Kris Van Assche, direttore creativo di Berluti, a dare il via alle 18 di oggi sull’account Instagram @mffashion_com alla tornata di dirette video sulle collezioni maschili, nell’ambito del nuovo ...