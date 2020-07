Indagini su caso camici: non fu donazione ma fornitura (Di giovedì 9 luglio 2020) Nessuna donazione: sarebbe stata una fornitura di camici del valore di 513 mila euro quella affidata in via diretta dalla Regione Lombardia a Dama spa, società di proprietà del cognato del governatore Attilio Fontana, nel pieno dell'emergenza Coronavirus. E' quanto emerge dall'inchiesta milanese che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dello stesso Dini e di Filippo Bongiovanni, direttore genrale di Aria.Fu lo stesso Dini, ai microfoni di "Report" (la trasmissione in onda su Rai 3 che sollevò il caso) ad assicurare che si trattò di una donazione e che l'equivoco sarebbe nato da un errore di un suo collaboratore che si occupò della vicenda quando lui non era in azienda a causa dell'emergenza Coronavirus. A smentire questa ricostruzione dei fatti, ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Casocamici in Lombardia: indagini, non fu una donazione #ANSA #coronavirus @RegLombardia - papel61 : RT @Peppe24245235: Caso camici in Lombardia: indagini, non fu una donazione Caso #Dama la società di cui la moglie del governatore lombar… - aranciaverde : RT @valerianom1948: Caso camici in Lombardia: indagini, non fu una donazione - Cronaca - ANSA - Cor_Core_Acceso : Caso camici Lombardia: indagini, non fu una donazione - valerianom1948 : Caso camici in Lombardia: indagini, non fu una donazione - Cronaca - ANSA -