Grande Dea: si porta a -2 dalla Lazio e sabato sfida la Juve (Di giovedì 9 luglio 2020) Una super Dea conquista il nono successo di fila. La squadra di Gasperini, in attesa del match dell'Inter a Verona, agguanta il terzo posto solitario, a soli -2 della Lazio, seconda. L'Atalanta è a ora +2 sull'Inter. Per la prima volta i nerazzurri sconfiggono Ranieri che era salito a Bergamo con una Sampdoria ben messa in campo. Il primo tempo infatti è rimasto in stallo, ma nel secondo ha prevalso la classe tecnica della squadra orobica che ha sbloccato con Toloi e ha chiuso i conti con una magia di Muriel. Un messaggio alla Juventus in vista della sfida in programma sabato sera.

