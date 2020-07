Giuseppe Conte, ultimatum ai Benetton (Di giovedì 9 luglio 2020) Una nuova proposta entro il weekend, che tuteli l’interesse pubblico, a partire dalla revisione delle tariffe, da risorse compensative e da cambio di passo su manutenzione e controlli. E’ questo, secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, l’ultimatum del governo ad Aspi per evitare la revoca della concessione. Le proposte avanzate finora, sarebbe stato ribadito al tavolo, non sono ritenute soddisfacenti e non possono in alcun modo interrompere la procedura di risoluzione della concessione. Leggi su huffingtonpost

giornalettismo : #Salvini ha chiesto per settimane un incontro con Giuseppe #Conte. Quando tutto sembrava fissato per domani pomeri… - MatteoRichetti : Ogni 15 giorni cambia idea e sostiene il contrario di ciò che aveva dichiarato. Ma da quando il #Premier decide cos… - LegaSalvini : ITALIA A PICCO E PIL PEGGIORE D'EUROPA. I DATI CHE SMASCHERANO IL BLUFF DI CONTE ++ E L E Z I O N I S U B I T O !… - aurora_pianese : RT @MarcyMori: 'Accade che Giuseppe Conte inviti, per l’ennesima volta, l’intero centrodestra a Palazzo Chigi alle 18 per un incontro con l… - MARGHERITZACHEO : RT @AndreaMarano11: Giuseppe Conte: ABROGAZIONE DEI DECRETI SICUREZZA - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Matteo Salvini contro Giuseppe Conte a L'aria che tira: "Cos'ha da ridere?" Liberoquotidiano.it Governo, Conte domani a Venezia, in serata incontro con Rutte

Roma, 9 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si rcher domani a Venezia per l'inaugurazione del Mose. Alle 10 ci sar la cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose. Alle 1 ...

La Carfagna su Conte: "Ironia demenziale sul centrodestra"

"Quella di un premier che in una sede internazionale prende in giro l'opposizione è un'ironia demenziale. Conte guardi alle difficoltà di famiglie e imprese e si confronti seriamente con tutti per ris ...

Roma, 9 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si rcher domani a Venezia per l'inaugurazione del Mose. Alle 10 ci sar la cerimonia di innalzamento delle paratoie del Mose. Alle 1 ..."Quella di un premier che in una sede internazionale prende in giro l'opposizione è un'ironia demenziale. Conte guardi alle difficoltà di famiglie e imprese e si confronti seriamente con tutti per ris ...