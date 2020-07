Gazzetta smonta l'ipotesi Bernardeschi: "Guadagna 4mln e ha appena firmato con un importante sponsor" (Di giovedì 9 luglio 2020) L'idea dello scambio tra Juve e Napoli con Milik in bianconero per Federico Bernardeschi è destinata a restare tale, ovvero una suggestione. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Gazzetta smonta l'ipotesi Bernardeschi: 'Guadagna 4mln e ha appena firmato per un importante sponsor' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta smonta

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

L'idea dello scambio tra Juve e Napoli con Milik in bianconero per Federico Bernardeschi è destinata a restare tale, ovvero una suggestione. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega nel de ...È cresciuto in fretta, Charles Leclerc. Ha dovuto farlo per reggere da solo il peso di una Ferrari inguardabile e trascinarla sul podio nella prima gara del 2020 in Austria. Vero, senza le safety car ...