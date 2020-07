F1, GP Stiria 2020: orari differite TV8 di qualifiche e gara (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Gran Premio di Stiria, seconda tappa del Mondiale 2020 di Formula 1, verrà trasmesso in differita su TV8. Dopo la giornata inaugurale dedicata alle prove libere, visibili solamente su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto sport, sabato 11 e domenica 12 luglio andranno in scena due giornate importanti per le sorti di questo inizio di campionato. Sabato 11 luglio al via le qualifiche alle ore 15:00 che su TV8 verranno trasmesse dalle 18:30 con collegamento alle 18:00. Domenica 12, invece, la gara che si terrà alle 15:10 verrà trasmessa in differita alle 18:10 con collegamento alle 16:45. GP Stiria 2020 – differite TV8 Sabato 11 luglio Ore 18:30, qualifiche Domenica 12 luglio Ore 18:10, gara Leggi su sportface

CircusFuno : #StyrianGP #AustrianGP #F1 Come guardare la gara in diretta TV su @SkySportF1 e #TV8 e in streaming video su Smartp… - IconWheelsIT : Mondiale #F1 2020 – GP #Stiria a Spielberg: gli orari #TV su #Sky e #TV8 - OA_Sport : F1, GP Stiria 2020: oggi la conferenza stampa. Orari, programma, tv, chi parlerà - Rturcato83 : RT @MotoriNoLimits: Stiria: stesso circuito ma la Ferrari vuole di più - OA_Sport : F1, le 5 risposte attese dal GP di Stiria 2020: Mercedes pronta alla doppietta? Red Bull e Ferrari reagiranno? -