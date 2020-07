Esaurito il picco di mortalità per covid: il Sannio segna un dato lusinghiero (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel mese di maggio si esaurisce il drammatico “eccesso di mortalita’” dei mesi di marzo e aprile 2020, grazie alle misure di prevenzione non farmacologiche messe in atto”. Emerge dal terzo Rapporto Istat-Iss sulla mortalita’ totale e dei soggetti positivi al covid-19 deceduti in maggio. A livello medio nazionale, i decessi totali di maggio risultano lievemente inferiori alla media dello stesso mese del periodo 2015-2019. Solo nell’area ad alta diffusione dell’epidemia persiste ancora in maggio un lieve eccesso di mortalita’ (3,9%). “Il primato spetta alla Lombardia”. Come riporta affaritaliani.it nella classe di province a media e bassa diffusione dell’epidemia, l’ammontare dei decessi del mese di maggio 2020 è generalmente inferiore a quello della media ... Leggi su anteprima24

