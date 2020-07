De Napoli: "Lozano andava aspettato, può far bene. Lobotka molto intelligente" (Di giovedì 9 luglio 2020) Nando De Napoli, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mertens gioca sereno e si vede. Leggi su tuttonapoli

SkySport : ? Lozano entra e segna ? L'attaccante del Napoli entra al 64' e va in rete al 66': lancio di Fabian Ruiz, il messic… - PasqualeVespa : Genoa-Napoli 1-2. Un gol di Lozano regala la vittoria agli Azzurri - NapoliTime : Genoa-Napoli 1-2. Un gol di Lozano regala la vittoria agli Azzurri - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - D'Alessandro: 'Il Napoli sarà costretto a tenersi Lozano' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - D'Alessandro: 'Il Napoli sarà costretto a tenersi Lozano' -