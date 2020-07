Creato fegato bioartificiale: “salva-vita” per i pazienti in attesa di trapianto (Di giovedì 9 luglio 2020) Un team di ricerca cinese ha sviluppato un fegato bioartificiale in grado di funzionare come “salva-vita” per i pazienti affetti da disfunzione epatica. Se ne ipotizza l’uso in pazienti in attesa di trapianto. Altro passo importante nel mondo della scienza. Un gruppo di ricercatori è riuscito a sviluppare un “fegato bioartificiale” che potrebbe essere un … L'articolo Creato fegato bioartificiale: “salva-vita” per i pazienti in attesa di trapianto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Lo hanno messo a punto i ricercatori dell’Università di Shanghai, che ne hanno testato con successo la funzionalità sui maiali. Ora, dopo ulteriori studi clinici, questo sistema potrebbe avere implica ...

Non solo il cuore, ora anche il fegato può essere artificiale e ricreato quindi in laboratorio. Lo dimostra lo studio pubblicato su Science Translational Medicine da un team dell’Università di ...

