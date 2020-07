Coronavirus, Oms: “Non è esclusa la trasmissione via aerosol ma servono più studi” (Di giovedì 9 luglio 2020) Una lettera firmata da oltre 250 scienziati ha sollevato un’importante questione nella lotta alla pandemia del nuovo Coronavirus: il SARS-CoV-2 può trasmettersi via aerosol? Questa via di trasmissione “non puo’ essere esclusa“, ma “servono piu’ studi per investigare questa questione e capirne le implicazioni“, ha scritto l’Oms in uno ‘scientific brief’ appena pubblicato. Secondo i firmatari della lettera la trasmissione non avviene solo attraverso ‘droplet’, le gocce di saliva piu’ grandi emesse tossendo o starnutendo, ma anche con quelle piu’ piccole dovute alla respirazione, che rimangono piu’ a lungo nell’aria. “Ci sono stati focolai riportati di Covid-19 in alcuni ... Leggi su meteoweb.eu

