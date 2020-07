Conte: “Abbiamo perso punti in maniera stupida. Lukaku? Valuteremo con i dottori” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervistato da SKY Sport, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha così parlato del pareggio contro l’Hellas Verona: “Dal punto di vista dell’impegno non ho niente da rimproverare ai ragazzi, abbiamo giocato cotnro una squadra che fa dei ritmi alti la sua arma migliore. Oggi l’Inter ha risposto in tutto per tutto, ma c’è il solo rammarico di aver preso un gol a 5’ dalla fine su fallo laterale. Dispiace perché avremmo meritato di vincere la partita e invece abbiamo perso altri punti. Stiamo facendo un lavoro importante e si vede. Il fatto che abbiamo perso 20 punti da situazioni di svantaggio ci deve far riflettere. Abbiamo perso tanti punti in maniera stupida, adesso la ... Leggi su alfredopedulla

