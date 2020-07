Benji e Bella, riuniti dopo il lockdown: “Il mio cuore sta esplodendo” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La lontananza sai, è come il vento, che fa dimenticare chi non s’ama…” cantava Domenico Modugno. E mai canzone è stata così attuale come in questo momento di post lockdown. Quante coppie, celebri e non, non hanno resistito alla lunga separazione (altre invece sono scoppiate per la convinvenza forzata, ma questo è un altro discorso…). È il caso di Benjamin Mascolo, in arte Benji (del duo musicale Benji & Fede) e l’attrice americana Bella Thorne, fidanzati dall’agosto dello scorso anno. Che nonostante i lunghi mesi di separazione, lui in Italia, lei negli Usa, si sono ritrovati e riscoperti più innamorati di prima. Una storia che aveva fatto storcere il naso a molti, la loro: lei, classe 1997, bambina prodigio, famosa a Hollywood da ... Leggi su dilei

