Al matrimonio con le mascherine ma in spiaggia assembrati

In Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio, Puglia, Campania e Toscana si può tornare a sposarsi, stando attenti al distanziamento e all'uso delle mascherine. Solo gli sposi, se ho ben capito, al momento del matrimonio, possono darsi un bacio senza mascherine. E' possibile il buffet ma non il self-service, sempre per evitare assembramenti. Evidentemente, anche il numero degli invitati sarà limitato, il che non potrà dispiacere più di tanto a chi deve pagare. Leggo continuamente di regole e regolette e poi mi fermo alle immagini di spiagge italiane super affollate e di altre manifestazioni con grandi assembramenti. Facciamo attenzione perché il coronavirus è tutto meno che scomparso.

Ultime Notizie dalla rete : matrimonio con Jennifer Aniston rivela: “Il matrimonio con Brad Pitt? Quello che avete visto era tutto finto” Il Fatto Quotidiano "Roberta Ragusa avvistata in Liguria", chiesta revisione processo

Due nuovi testimoni mai ascoltati prima e un presunto avvistamento di Roberta Ragusa, avvenuto la scorsa estate in Liguria, sono gli elementi sui quali è stato presentato un ricorso alla Corte europea ...

Assegno divorzile ed ex coniuge senza regolare contratto di lavoro

Con un’ordinanza della IV sezione civile, precisamente la sentenza 11 giugno 2020 n. 11202/20 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il contributo economico che spetta in seguito alla ...

