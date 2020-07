Warhammer: Chaosbane arriverà anche su PS5 e Xbox Series X (Di mercoledì 8 luglio 2020) Warhammer: Chaosbane, già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam dal maggio 2019, arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, come annunciato dal publisher Nacon e dallo sviluppatore Eko Software.Al momento le compagnie non hanno comunicato una data di uscita ufficiale per la versione next-gen.Qui sotto potete leggere la descrizione ufficiale del gioco, mentre più in basso è visibile un nuovo trailer.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GamesPaladinsIT : Warhammer Chaosbane uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X - Eurogamer_it : Annunciata la versione #PS5 e #XboxSeriesX di #WarhammerChaosbane. - GamingTalker : Warhammer Chaosbane arriverà anche su PS5 e Xbox Series X -

Ultime Notizie dalla rete : Warhammer Chaosbane Warhammer: Chaosbane uscirà anche su console di nuova generazione IGN Italia Warhammer Chaosbane arriverà su PS5 e Xbox Series X

Warhammer Chaosbane uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X, a confermarlo è Eko Software durante l'evento Nacon Connect del 7 luglio, sebbene l'annuncio non abbia goduto di grande visibilità durante ...

Warhammer: Chaosbane uscirà anche su console di nuova generazione

Con un breve teaser che vedete nel video player in alto, EKO Software ha annunciato l'arrivo di una versione next-gen per Warhammer: Chaosbane. Il gioco di ruolo fantasy basato sull’universo di Warham ...

Warhammer Chaosbane uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X, a confermarlo è Eko Software durante l'evento Nacon Connect del 7 luglio, sebbene l'annuncio non abbia goduto di grande visibilità durante ...Con un breve teaser che vedete nel video player in alto, EKO Software ha annunciato l'arrivo di una versione next-gen per Warhammer: Chaosbane. Il gioco di ruolo fantasy basato sull’universo di Warham ...