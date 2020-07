Un Posto al Sole, dal 13 al 17 luglio: Eugenio e Susanna coinvolti in un attentato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio. Le nuove puntate si aprono con l’ennesima discussione tra Filippo e Serena. Arrivano le prime anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, dal 13 al 17 luglio. Torna finalmente la soap opera di Rai 3 con le nuove puntate registrate dopo l’emergenza sanitaria. Le nuove puntate si aprono con una nuova discussione tra Filippo e Serena. I due, dopo essersi separati, pare che non abbiano ancora risolto i loro problemi. Fabrizio, preso in mezzo dai problemi, si ritaglia un po’ di tempo per stare con Marina. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Filippo e Serena hanno una nuova discussione, dopo la quale lei prende una decisione destinata a cambiare i rapporti con il suo ex. Intanto Fabrizio, provato anche da diverse tensioni sia al pastificio e sia ai Cantieri, cerca di ritagliarsi un ... Leggi su 2anews

