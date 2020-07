Thandie Newton: "Ero terrorizzata da Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Thandie Newton ha confessato di essere stata terrorizzata da Tom Cruise durante le riprese di Mission: Impossible 2. Che Tom Cruise abbia una personalità dominante non è una novità. Thandie Newton ammette però di essere stata terrorizzata letteralmente dal divo sul set di Mission: Impossible 2. Nel corso di un'intervista con Vulture, Thandie Newton ha ricordato l'esperienza vissuta durante la lavorazione di Mission: Impossible II ammettendo candidamente: "Nessuno mi ha mai chiesto di recitare in un sequel del franchise. ero terrorizzata da Tom". L'attrice chiarisce poi cosa la spaventava del divo, definito "un individuo davvero dominante. Ce la mette tutta per essere gentile. Ma la pressione, ti fa pressione, pretende moltissimo. e credo che sia convinto che solo ... Leggi su movieplayer

