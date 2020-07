Sondaggi, Piepoli: Italexit debutta col botto. Quanto piace il partito di Paragone! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Italexit di Gianluigi Paragone debutta finalmente nei Sondaggi. E lo fa col botto. Era il 17 giugno quando il senatore espulso dal Movimento 5 Stelle annunciava: “Sto per fondare un nuovo movimento politico che, all’articolo 1 dello statuto, ha come primo obiettivo l’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’euro. Prima che l’euro faccia crollare completamente la vita degli italiani è necessario cominciare un percorso di uscita dall’Unione europea e contestualmente dall’eurozona. Non credo nella irreversibilità dell’euro, alle proposte salvifiche di Mario Draghi. Non credo che l’Europa possa essere corretta”. All’inizio in molti hanno quasi sorriso, oggi però i numeri sono incoraggianti per Paragone. Come riporta Il Tempo, secondo un’indagine ... Leggi su ilparagone

Gianluigi Paragone nuovo partito, il sondaggio dell’Istituto Piepoli afferma che ha un bacino potenziale del 6,9% dell’elettorato italiano. Il senatore ex-M5S ora nel gruppo misto ha da tempo ...

Sondaggi politici, intenzioni di voto della Supermedia YouTrend: Cdx al 48,3% batte il Governo Conte. Più di un italiano su due boccia misure economiche. Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, co ...

