Serie B | le designazioni arbitrali per le gare di venerdì

La Lega B, con una nota stampa ufficiale, ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare del campionato cadetto che si svolgeranno venerdì 10 luglio. Ascoli – Salernitana Federico Dionisi de L'Aquila Marchi – Palermo IV Ufficiale: Camplone Benevento – Venezia Ivan Robilotta di Sala Consilina Lombardi – Annaloro IV Ufficiale: Ayroldi Chievo Verona – Trapani Daniele Minelli di Varese Zingarelli – Vono IV Ufficiale: Marini N. Cittadella – Crotone Marco Serra di Torino Pagnotta – Muto IV Ufficiale: Amabile Empoli – Frosinone Juan Luca Sacchi di Macerata Rossi L. – Di Gioia IV Ufficiale: Di Martino Juve Stabia – Entella Niccolò Baroni di Firenza Mastrodonato – Capone IV Ufficiale: Carella Livorno – Cremonese Antonio Rapuano di Rimini Miele – Ruggieri IV Ufficiale: Feliciani Pescara ...

