Serie A, oggi si chiude la 31esima giornata: ecco il programma completo (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa sera si chiude il 31esimo turno di Serie A, con i posticipi Udinese-SPAL e Hellas Verona-Inter. ecco il programma completo: MARTEDI’ 7 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Lecce-Lazio 2-1 (Babacar, Lucioni – Caicedo) Ore 21.45 – Milan-Juventus 4-2 (Ibrahimovic, Kessié, Leao, Rebic – Rabiot, Ronaldo) MERCOLEDI’ 8 LUGLIO 2020 Ore 19.30 – Fiorentina-Cagliari 0-0 Ore 19.30 – Genoa-Napoli 1-2 (Goldaniga – Mertens, Lozano) Ore 21.45 – Atalanta Sampdoria 2-0 (Toloi, Muriel) Ore 21.45 – Bologna-Sassuolo 1-2 (Barrow – Berardi, Haraslin) Ore 21.45 – Roma-Parma 2-1 (Mkhitaryan, Veretout – rig. Kucka) Ore 21.45 – Torino-Brescia 3-1 (autorete Mateju, Belotti, Zaza – Torregrossa) GIOVEDI’ 9 LUGLIO 2020 Ore ... Leggi su alfredopedulla

