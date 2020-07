Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di mercoledì 8 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus*752Lazio*683Inter644Atalanta*645Napoli*516Roma*497Milan*498Hellas Verona429Bologna*4210Sassuolo*4111Cagliari*4012Parma*4013Fiorentina*3514Sampdoria*3315Udinese3216Torino*3217Lecce*2818Genoa*2719Brescia*2220Spal19*una partita in più Serie A, 30^ giornata Scatto decisivo per la Juventus verso lo Scudetto. I bianconeri vincono contro il Torino e portano a sette i punti di vantaggio sulla Lazio (k.o. in casa con il Milan) e a nove sull’Inter (sconfitta dal Bologna). Vince l’Atalanta che consolida il quarto posto. Il Napoli ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Serie classifica Serie A live, le partite di oggi in diretta. Risultati, classifica e marcatori QUOTIDIANO.NET Marco Mariotti è il nuovo allenatore del Carbonia Calcio. Nell’ultima stagione ha guidato la Torres al terzo posto in serie D

Marco Mariotti è il nuovo allenatore del Carbonia Calcio. 58 anni, originario di Treviso, nell’ultima stagione ha allenato la Torres, nel campionato di serie D, portandola al terzo posto finale, con 5 ...

LIVE Atalanta-Sampdoria 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Gomez e Ilicic titolari a supporto di Zapata!

21.33 Occhio agli ex: Luis Muriel e Duván Zapata hanno rispettivamente disputato 79 e 31 gare con la maglia della Sampdoria in Serie A, segnando 21 e 11 gol. Loading... Loading... 21.30 Nelle ultime 1 ...

