“Roberta Ragusa è stata avvistata in Liguria”, il clamoroso colpo di scena (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Roberta Ragusa è stata avvistata in Liguria”. La rivelazione appartiene a due testimoni mai ascoltati durante il processo ad Antonio Logli, marito della donna. A un anno dalla condanna in Cassazione dell’uomo, i suoi legali potrebbero fare ricorso in base a questa nuova svolta. Ne dà notizia Leggo. “Sono gli elementi sui quali fondiamo il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’uomo e l’istanza di revisione del processo per dimostrare l’innocenza di Antonio Logli”, ha dichiarato la criminologa Anna Vagli, consulente della difesa. “Per ora non possiamo dire di più, se non che riteniamo di avere almeno due nuove piste investigative, mai vagliate prima, che dimostrerebbero una volta per tutte l’estraneità di Antonio Logli alla scomparsa della moglie e che la ... Leggi su howtodofor

