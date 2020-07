Ponte di Genova, Conte: «Il dossier Autostrade va chiuso. Situazione paradossale che rischia di diventare assurda» – Il video (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Questo dossier va chiuso. Vi invito a valutare il comportamento del governo al termine della procedura. Ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di poter chiudere questo dossier comunque non oltre la fine della settimana. Purtroppo la Situazione è paradossale e rischia di diventare assurda». Così da Madrid – dopo essere stato stamattina in Portogallo – dove si trova in visita per consolidare il fronte dei Paesi del sud Europa contro i “frugali” del Nord, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sulla polemica che infuria da questa mattina sulla gestione del nuovo Ponte Morandi. «Fino a quando il ... Leggi su open.online

