Pes 2021 non avrà le licenze di Inter e Milan (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Foto: Konami)Brutte notizie per i tifosi di Inter e Milan appassionati del videogioco Pes: Konami ha annunciato ufficialmente di aver perso le licenze ufficiali delle due squadre meneghine a partire dalla prossima stagione. I contratti non sono stati rinnovati e ora il popolare simulatore calcistico dovrà fare i conti con due perdite importanti. Che cosa cambia per i gamer? Soprattutto quelli che avevano speso (non pochi) soldi reali per contenuti speciali dedicati ai rossoneri e ai neroazzurri? Pensare che soltanto l’anno scorso Konami si esibiva in un colpaccio ottenendo l’esclusiva non solo di Manchester United e Bayern Monaco, ma anche del marchio e nome Juventus costringendo gli acerrimi rivali di Electronic Arts a utilizzare su Fifa 20 l’improbabile alternativa di Piemonte Calcio. Molti temono una stessa sorte per Inter e Milan. In realtà ci ... Leggi su wired

