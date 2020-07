Parma, furia Lucarelli: «Non siamo scemi. Adesso basta» (Di giovedì 9 luglio 2020) Alessandro Lucarelli ha analizzato la sconfitta subita in casa della Roma: le parole del club manager del Parma Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma. SFOGO – «La rabbia nasce da lì, da una serie di episodi sfavorevoli. Fino a oggi siamo stati zitti, ma ora basta. Non vogliamo passare per scemi. Non capiamo più chi arbitra o chi decide». ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo mettere da parte l’aspetto arbitrale ma gli episodi delle volte fanno la differenza. Chiediamo massima attenzione da parte di chi dirige». POCHI TIRI – «Va dato merito alla Roma che ha fatto una partita aggressiva. La qualità della Roma non si discute. Loro dopo ... Leggi su calcionews24

Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma. SFOGO – «La rabbia nasce da lì, da una serie di episodi sfavorevoli. Fino a oggi siamo ...

