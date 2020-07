Opere Strategiche, Feneal Uil: “Salerno non è stata penalizzata” (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La Feneal Uil dà una lettura diversa del piano delle Opere Strategiche contemplate all’interno del decreto semplificazioni e reso noto ieri dal premier Giuseppe Conte. Mentre secondo la Cgil il governo ha penalizzato Salerno e la sua provincia escludendo infrastrutture fondamentali come l’aeroporto Costa d’Amalfi, Porta Ovest, il Porto commerciale ed il raccordo Salerno – Avellino, per la Feneal Uil non è così. A spiegarlo, ai microfoni di Anteprima24 è Patrizia Spinelli, segretario provinciale della Feneal Uil. “In provincia di Salerno non abbiamo problemi di finanziamenti – ha dichiarato la Spinelli – mentre è molto più urgente una sburocratizzazione degli iter per velocizzare i cantieri”. Come Feneal Uil, il sindacato che ha seguito tutto il complicato percorso ... Leggi su anteprima24

lucfontana : Quali sono le grandi opere che il governo vuole commissariare sulle 130 ritenute strategiche (via @Corriere) - Agenzia_Ansa : Decreto #semplificazioni, Conte: 'Approvate 130 opere strategiche' #ANSA - raffaellapaita : “La lista delle opere del #PianoShock è importante per due ragioni: significa prendere un impegno serio con il paes… - niccolopoletto : RT @EZanchini: 170 opere strategiche, stop alle gare, silenzio assenso, più asfalto che città.... #DLSemplificazioni Siamo tornati alla Leg… - Tele_Nicosia : Nel “decreto semplificazioni” tra le 130 opere strategiche non c’è la statale Nord-Sud -