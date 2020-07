Omicidio Marco Vannini, Federico Ciontoli: "Mio padre parlò di uno scherzo e gli credetti" (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Mio padre diceva che Marco si era spaventato per uno scherzo, e io gli credetti perché non c’era nessuna ragione per non farlo. Non c’era niente che mi spinse a non credere in quello che mio padre chiamò ’colpo d’arià, del cui significato non mi interessai più di tanto essendo stato solo uno scherzo”. Lo afferma in una dichiarazione spontanea Federico Ciontoli, figlio di Antonio, e imputato nel processo bis d’appello per la morte di Marco Vannini avvenuta il 17 maggio 2015 in casa della famiglia della sua fidanzata di allora a Ladispoli.“In più, gli credetti perché mio padre si comportava proprio come se stesse gestendo uno spavento, ossia alzando le gambe e rassicurando. Il tipo di scherzo che aveva causato lo spavento, in quel momento non era una preoccupazione per me”, ha aggiunto ... Leggi su huffingtonpost

