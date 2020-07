Napoli, Politano: «Genoa? Sarà una partita difficile» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intervistato da Sky Sport, Matteo Politano ha analizzato il match contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris con fischio d’inizio alle 19:30 L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha così presentato il match contro il Genoa allo stadio Luigi Ferraris con fischio d’inizio alle 19:30 in cui gli azzurri lottano per un posto in Europa League e i rossoblu per non retrocedere in Serie B: «Quella di stasera sarà una partita difficile dove il Genoa cercherà di metterci in difficoltà ma noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

