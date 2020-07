Napoli, Beppe Bruscolotti stronca Victor Osimhen: “Non lo vedo ‘sto fenomeno” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Beppe Bruscolotti, ex capitano e storico difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, elogiando Gennaro Gattuso. “Lui sta tenendo tutti sulla corda, sta facendo benissimo. Giocheremo col Barcellona, ma gli azzurri potranno dire la loro. L’importante è arrivare bene. I cambi del mister sono visti proprio per arrivare al top alla sfida col Barcellona. Ho grande fiducia sul Napoli. Gattuso somiglia a Bianchi, bacchetta, ma sa anche capire determinate situazioni. Se Osimhen vuole andare in Inghilterra vada subito. Meglio che pensi a un altro posto. Non lo vedo ‘sto fenomeno”. Il Napoli ha ormai perso l’obiettivo stagionale. L’Atalanta è ... Leggi su calciomercato.napoli

Bruscolotti: "Il turnover di Gattuso è tutto in ottica Barça. Su Osimhen..."

