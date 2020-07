L'ultimo condannato a morte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novantamila, secondo il Global Slavery Index (2018), è il numero delle persone che attualmente vivono in schiavitù in Mauritania. Trattandosi di un fenomeno particolarmente elusivo, è tuttavia difficile trovare stime coerenti sulla sua diffusione e, a seconda di come si calcoli, c'è chi pone quel numero a 43.000 (Amnesty International 2018) o addirittura a oltre mezzo milione, ossia il 18% dell'intera popolazione del Paese (SOS Esclaves). di Paolo Ferrarini Un esercito di persone senza (...) - Religione / Pena di morte, , Condanna a morte, Mauritania Leggi su feedproxy.google

