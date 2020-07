Leroy Merlin e l’annuncio che non c’è: “Investire a Benevento? Forse un domani… “ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSogno di una notte di mezza estate. La presenza oggi in città dei vertici di Leroy Merlin Italia qualche attesa l’aveva suscitata. Aspettative pure legittime, considerato che la nota con cui ieri palazzo Mosti annunciava la conferenza stampa odierna faceva riferimento a “investimenti” e a “politiche di informazione ed educazione ambientale”. Degli investimenti, però, almeno nell’accezione comune del termine, non vi è stata traccia nelle parole pronunciate dai rappresentanti dell’azienda francese, intervenuti nella sala conferenza dell’Asi, a ponte Valentino. Bisogna dunque accontentarsi dell’auspicio, quello enunciato dalle istituzioni locali, presenti al completo: c’era il padrone di casa Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi di ... Leggi su anteprima24

Al via la benefit Rigeneriamo, alleanza tra Leroy Merlin e il non profit Il Sole 24 ORE

Il piccolo è ricoverato al Papa Giovanni. Serie anche le condizioni della sorella di 10 anni, fuori pericolo quella di 12. È in pericolo di vita il bambino di 6 mesi, originario del Bangladesh e resid ...

Al via la benefit Rigeneriamo, alleanza tra Leroy Merlin e il non profit

È stata concepita due anni fa ma non è un caso che Rigeneriamo nasca ora: è una società benefit che incorpora i valori della sostenibilità, diventati un punto di riferimento per chi sogna un new norma ...

