"Lei mi sta insultando e dando del cretino". Salvini dalla Berlinguer, clamorosa rissa in diretta a #Cartabianca (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Se lo paghi lei". Matteo Salvini perde le staffe con Bianca Berlinguer. In collegamento in diretta con #Cartabianca, il leader della Lega picchia duro sul governo ("Fermo su tutto: sulle tasse, sulla scuola, sull'ambiente, sui cantieri, sulla giustizia. Si muovono solo sull'immigrazione, visto che sono triplicati gli arrivi via mare" ma la padrona di casa vuole a tutti i costi portarlo sul terreno preferito, quello del Mes. "La trattativa è chiusa ormai - taglia corto Salvini -. Tutti i paesi europei hanno detti 'no, grazie' al Mes, inclusa la Grecia, e tutti stanno finanziando la ripresa con i buoni del Tesoro. Anche l'Italia sta facendo questo e questa è la via. Con il Mes, l'Italia sarebbe sotto il controllo della troika e io gli italiani sotto il controllo della troika non li voglio e non li metto". La Berlinguer lo ... Leggi su liberoquotidiano

