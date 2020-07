Lago di Garda, donna morta in un parcheggio: la macabra scoperta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lago di Garda, donna morta in un parcheggio: la macabra scoperta. La signora di 47 anni è stata ritrovata a Lazise da un turista Una macabra scoperta ha sconvolto questa mattina un piccolo centro che si affaccia sul Lago di Garda. A Lazise, in provincia di Verona, un turista ha ritrovato il cadavere di una … L'articolo Lago di Garda, donna morta in un parcheggio: la macabra scoperta proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Lago di Garda, una donna di 47 anni trovata morta in un parcheggio a Lazise #lazise - msn_italia : Lago di Garda, una donna di 47 anni trovata morta in un parcheggio a Lazise - granata_serena : RT @granata_serena: Il mio mese di Smart working sul lago di Garda 'Se è vero che devo lavorare da casa, è vero anche che casa può essere… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lago di Garda, una donna di 47 anni trovata morta in un parcheggio a Lazise #lazise - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Lago di Garda, una donna di 47 anni trovata morta in un parcheggio a Lazise #lazise -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Garda Lago di Garda, “Una spiaggia accogliente per tutti, anche per le persone con disabilità”. A Riva del Garda tornano sedie e sdraio speciali il Dolomiti Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Almeno 6 topi morti (più un volatile, forse un piccione o un piccolo gabbiano) sulla passeggiata a lago di Desenzano del Garda, nel tratto che va dalla Maratona al Lido International: la segnalazione ...

Italo: al via il nuovo concorso. In palio tanti voucher per programmare nuovi viaggi

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – L’estate di Italo è ricca di novità: nuove città nel network, tante località dove poter trascorrere le vacanze come la Calabria, il Cilento e la riviera Adriatica, e nuovi c ...

Almeno 6 topi morti (più un volatile, forse un piccione o un piccolo gabbiano) sulla passeggiata a lago di Desenzano del Garda, nel tratto che va dalla Maratona al Lido International: la segnalazione ...(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – L’estate di Italo è ricca di novità: nuove città nel network, tante località dove poter trascorrere le vacanze come la Calabria, il Cilento e la riviera Adriatica, e nuovi c ...