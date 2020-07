La Liga in TV oggi, il programma dell’8 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Liga in TV oggi, il programma dell’8 luglio: il Barcellona cerca punti importanti, in campo anche Betis e Villarreal Mercoledì di Liga davvero importante, ormai siamo alle battute finali. Questa sera torna in campo il Barcellona, che sfiderà l’Espanyol nel derby cittadino. Attenzione anche alla sfida tra Betis e Osasuna, alle 20.30 in campo anche il Getafe e il Villarreal, che continua ad essere la squadra più in forma. Il programma completo di mercoledì 8 luglio 20.30 Betis-Osasuna (Liga) – DAZN 20.30 Getafe-Villarreal (Liga) – DAZN e DAZN1 22.00 Barcellona-Espanyol (Liga) – DAZN Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

La Liga in TV oggi, il programma dell’8 luglio: il Barcellona cerca punti importanti, in campo anche Betis e Villarreal Mercoledì di Liga davvero importante, ormai siamo alle battute finali. Questa ...

Inter, Bartomeu: "Clausola Lautaro? Non abbiamo scadenze"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato del futuro di Lautaro Martinez (visto che oggi scadrà la clausola rescissoria da 111 milioni) e non solo nel corso di un'intervista concessa ...

