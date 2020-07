Johnny Depp a processo contro il Sun per diffamazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) La star del cinema Johnny Depp porta a processo per diffamazione il Sun, che lo aveva definito in un articolo un picchiatore di donne. Si apre il processo per diffamazione contro il Sun da parte di Johnny Depp, che ha deciso di muoversi per vie legali contro il tabloid che lo aveva definito come un picchiatore di donne. Nel Regno Unito si parla del processo per diffamazione dell’anno. Johnny Depp porta a processo per diffamazione il Sun Il caso è legato a un articolo del Sun nel quale Depp veniva definito come un picchiatore di donne. Questo per aver malmenato, sostiene il tabloid, Amber Heard, moglie dell’attore all’epoca dei fatti. La star del cinema non ha apprezzato evidentemente l’articolo e ha deciso di portare il tabloid in tribunale, sul banco degli imputati. E il Sun in tutta risposta ha chiamato a testimoniare proprio la ... Leggi su newsmondo

