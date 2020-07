Giorgia Meloni: “Il ddl contro l’omotransfobia è liberticida, scendiamo in piazza” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fratelli d’Italia aderisce alle manifestazioni contro la legge sull’omotransfobia “La proposta Zan è pericolosa e liberticida”. Così il partito di Giorgia Meloni annuncia la propria adesione all’iniziativa #RestiamoLiberi, promossa dal movimento pro-famiglia, e la sua partecipazione alle manifestazioni che si terranno in alcune città tra l’11 e il 16 luglio. Il Dipartimento “Pari Opportunità, Famiglia e valori non negoziabili” di Fratelli d’Italia spiega così la sua contrarietà al progetto di legge presentato dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, allo scopo di modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale: “FdI si sta già battendo nella Commissione Giustizia della Camera contro un testo che, per il suo furore ideologico, apre la strada a derive ... Leggi su tpi

