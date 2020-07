Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Genoa e Napoli per la gara in programma questa sera alle ore 19:30. Queste le scelte dei due allenatori. Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso. Foto: twitter Napoli L'articolo Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - villaalbe : RT @pianetagenoa: BUONASERA A TUTTI! ECCO LA NOSTRA DIRETTA! #GENOANAPOLI - alesinloyeibra1 : RT @goal: Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs Hell… -