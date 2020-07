Formula 1 - Alonso alla Renault dal 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso torna ufficialmente in Formula 1. Il due volte campione del mondo ha raggiunto un accordo con la Renault per un biennale e prenderà il posto delluscente Daniel Ricciardo a partire dalla prossima stagione.Forti ambizioni. Fernando Alonso ha commentato questo ritorno dicendo: "La Renault è la mia famiglia con la quale condivido i miei ricordi più cari in Formula 1, ma ora guardo al futuro. Tornare in squadra è per me un grande motivo di orgoglio. Con il team condivido la visione e le ambizioni. I loro progressi di questo inverno danno credibilità agli obiettivi per il 2022 e condividerò con loro tutta la mia esperienza: il team vuole e ha i mezzi per tornare sul podio, così come me!". Un gradito ritorno. Lultima volta che abbiamo visto Fernando in azione in F.1 è stato il GP di Abu Dhabi del 2018 e conserviamo il ... Leggi su quattroruote

