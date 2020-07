“E’ stata la mano di Dio”, Paolo Sorrentino torna a girare un film a Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paolo Sorrentino annuncia che girerà un nuovo film a Napoli. A venti anni esatti da “L’uomo in più”. Un film in cui, in qualche modo, c’entra anche Diego Armando Maradona. La Gazzetta dello Sport scrive che “E’ stata la mano di Dio” – questo è il titolo – sarà prodotto dalla Fremantle per Netflix. “Sono emozionato all’idea di tornare a girare a Napoli, vent’anni esatti dopo il mio primo film. Per la prima volta un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso. Sono felice di condividere questa avventura col produttore Lorenzo Mieli, la sua The Apartment e ... Leggi su ilnapolista

luigidimaio : È stata una nottata lunga ma abbiamo portato a casa un importante provvedimento. Con il #decretosemplificazioni app… - LegaSalvini : ++ VIOLATA LA CARTA DI TREVISO, SELVAGGIA LUCARELLI DEFERITA DALL'ORDINE DEI GIORNALISTI ++ (AGI) - Milano, 7 lug.… - EleonoraEvi : L’avidità di #Autostrade e dei #Benetton è stata la radice di questa strage terrificante. NON POSSONO tornare a ges… - GiuPe7 : @Marco_dreams Già è stata fatto il saldo e stralcio e 1300000 ne hanno usufruito. Ma c'era il limite di reddito che… - grifoncina1977 : @Enrico112358 Eh guarda ti capisco qui in riviera siamo circondati da gobbi interisti milanisti .. io con lui sono… -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ stata Cinema: morto Kirk Douglas, aveva 103 anni Il Mattino