Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase (Di mercoledì 8 luglio 2020) C’è un video che gira sui social, nel quale un ragazzo da casa sua vomita frasi sessiste e razziste, insieme a bestemmie e altre volgarità contro una Donna di colore. Tra insulti e improperi il ragazzo dice chiaramente che la parola Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase e rincara la dose spiegando che se per di più la Donna è nera allora non si può nemmeno più parlare di persone, ma di una orango, ovviamente puttana, però.Perché quello sì che è un binomio perfetto: Donna = puttana o troia, la differenza sta solo nell’enfasi con la quale si pronunciano i due vocaboli. Io mi chiedo come e quando è iniziata questa nostra involuzione e perché abbiamo permesso che si arrivasse a questo punto di non ritorno. La parola Donna non può stare nella stessa frase in cui ... Leggi su huffingtonpost

lauraboldrini : Hanno arrestato Claudio Cirinnà. Monica è del tutto estranea. Ma nella gogna mediatica c’è finita lei Da quando i… - katnip74 : RT @Deputatipd: Hanno arrestato Claudio Cirinnà. Monica è estranea. Nella gogna mediatica c’è finita lei. Da quando in qua è una sorella a… - ClaudiaStrippo2 : RT @lauraboldrini: Hanno arrestato Claudio Cirinnà. Monica è del tutto estranea. Ma nella gogna mediatica c’è finita lei Da quando in qua… - ugotruffelli : RT @Deputatipd: Hanno arrestato Claudio Cirinnà. Monica è estranea. Nella gogna mediatica c’è finita lei. Da quando in qua è una sorella a… - ntonellasarli : RT @AUniversale: 'C’è una ne*ra di merda che pensa di avere dei diritti'. 'Donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase, in più… -