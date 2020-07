Call of Duty: Modern Warfare e Warzone non avranno più il gesto dell'ok: "Incita al razzismo" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da tempo il gesto era associato alla propaganda dei suprematisti bianchi Senza annunci Infinity Ward ha rimosso il gesto dell'ok da Call of Duty: Modern Warfare e Warzone. Nonostante non vi siano stati chiarimenti ufficiale è legittimo pensare che il gesto - solitamente utilizzato dai giocatori dopo aver avuto la meglio contro un avversario - possa … Leggi su it.mashable

CarloCalenda : Avete una visione del paese come fosse una partita di call of duty. Secondo te il 30% degli italiani che votano Leg… - globoesportecom : Call of Duty: gesto de 'OK' é removido de Warfare e Warzone - MashableItalia : Call of Duty: Modern Warfare e Warzone non avranno più il gesto dell'ok: 'Incita al razzismo' - a7xitalia : #A7XStory 8 luglio 2019: Call of Duty introduce il nostro M.Shadows come personaggio disponibile nel capitolo 'O… - Info_e_Games : Call of Duty Modern Warfare: modalità Zombie, emergono nuovi dettagli - -