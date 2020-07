Barcellona, Messi resta solo con un taglio dello stipendio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Messi e il Barcellona, una storia d’amore lunghissima ma che potrebbe essere arrivata al capolinea. Lo stesso argentino non è sicuro di restare, anche se il presidente Bartomeu ha ufficializzato di fatto la permanenza della Pulce. Secondo quanto rivelato da El Chiringuito, però, la dirigenza blaugrana avrebbe deciso di abbassare lo stipendio del numero 10 e capitano dei catalani. Sarebbe questo l’unico modo per far sì che Messi possa restare al Barcellona, ma l’attaccante potrebbe non gradire questa situazione e decidere di andare via: su di lui potrebbero piombare Manchester City, Psg e il Newell’s Old Boy. Leggi su sportface

