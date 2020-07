Andrea Denver mette in forte imbarazzo Adriana Volpe: “Gli occhi sono caduti lì…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Andrea Denver mette in imbarazzo Adriana Volpe Nel primo appuntamento settimanale di Ogni Mattina su TV8, Adriana Volpe e Andrea Denver si sono rincontrati a distanza di qualche mese. L’ultima volta è stato all’interno della casa di Cinecittà quando la conduttrice fu costretta a lasciare il Grande Fratelklo Vip 4 a causa della morte del suocero. I due ex gieffini si sono mostrati più volte complici nel reality show di Canale 5 al punto che i più maliziosi hanno sospettato che tra loro potesse esserci del tenero. Ovviamente delle ipotesi che sono state seccamente smentite da ambo le parti. Nonostante non si vedessero da tempo, nel programma mattutino si è rivista quella complicità che i telespettatori di Mediaset Extra conoscono bene. Nella trasmissione di TV8 hanno fatto una lunga chiacchierata e ad un tratto l’ex padrona di ... Leggi su kontrokultura

