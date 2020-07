Aids, finalmente una speranza di cura: il virus dell’Hiv è scomparso in un uomo dopo un mix di farmaci (Di mercoledì 8 luglio 2020) Forse, nella cura dell’Aids, si inizia a vedere una luce in fondo al tunnel. dopo i pazienti di Berlino e di Londra, ora anche quello di ‘San Paolo’ fa sperare in una svolta nella lotta al virus dell’Hiv. I primi due sono guariti dal virus grazie a un trapianto di midollo avuto per altri motivi, il terzo invece si è liberato dall’Hiv da oltre un anno grazie a un mix di farmaci. Il caso è stato presentato alla conferenza Aids 2020, in corso in forma virtuale per la pandemia. L’uomo, di 36 anni, sieropositivo dal 2012, partecipava alla sperimentazione di una nuova strategia terapeutica con lo scopo di ‘stanare’ il virus dai ‘reservoir’ che ha nelle cellule, ... Leggi su meteoweb.eu

AnnaMar05655072 : @matteosalvinimi Eh già questo emerito idiota dice finalmente, dovrebbe aggiungere poi FINALMENTE ARRIVANO GLI UNTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Aids finalmente Aids, finalmente una speranza di cura: il virus dell’Hiv è scomparso in un uomo dopo un mix di farmaci Meteo Web Il terzo paziente «guarito» dall’Hiv, con i farmaci (e qualche dubbio)

E il problema, finora irrisolto, nella battaglia finale contro l’Aids è proprio questo: il virus riesce a nascondersi nell’organismo sfuggendo alle terapie. Ma grazie a questo nuovo mix di farmaci, il ...

Aids, con mix farmaci uomo senza virus da un anno: «Primo caso di guarigione senza trapianto»

Aids, un paziente di 36 anni è stato trattato con un mix di farmaci ed è risultato senza virus da un anno, tanto che per gli esperti potrebbe trattarsi del «primo caso di guarigione senza trapianto di ...

E il problema, finora irrisolto, nella battaglia finale contro l’Aids è proprio questo: il virus riesce a nascondersi nell’organismo sfuggendo alle terapie. Ma grazie a questo nuovo mix di farmaci, il ...Aids, un paziente di 36 anni è stato trattato con un mix di farmaci ed è risultato senza virus da un anno, tanto che per gli esperti potrebbe trattarsi del «primo caso di guarigione senza trapianto di ...