Zoizi in radio con il singolo “T’amerei uguale”

Zoizi in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il singolo "T'amerei uguale", nuovo inedito del cantautore Una canzone da ascoltare camminando a piedi nudi sulla spiaggia: "T'AMEREI UGUALE" è il titolo del nuovo singolo di Zoizi, ed è una canzone che si fa fotografia di momenti di libertà e di gioia condivisa con la persona…

