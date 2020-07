Trentino: muore annegato a Levico, è quarta vittima in un mese nei laghi della regione (Di martedì 7 luglio 2020) Un pensionato padovano era uscito col pedalò, poi si è buttato in acqua senza più riemergere Leggi su repubblica

