Tik Tok blocca l’app a Hong Kong dopo la stretta di Pechino (Di martedì 7 luglio 2020) Tik Tok, di proprietà cinese, blocca il proprio mercaro nella regione di Hong Kong. Gli USA pronti a bloccare l’app come accaduto in India Tik Tok la piattaforma di condivisione di contenuti preferita dai giovani e dai giovanissimi non ha mai avuto vita semplice sin dalla sua uscita sul mercato. dopo le varie accuse mosse dalla presidenza Trump ecco che la società ByteDance che detiene l’app Tik Tok, con sede in Cina, si prepara ad abbandonare il mercato nella regione di Hong Kong. La decisione sarebbe dovuta ai recenti eventi che hanno riguardato l’ex colonia britannica e in particolare la la stretta di Pechino. Già Facebook, Google e Twitter hanno bloccato le richieste del governo e della polizia di Hong Kong di avere informazioni sugli utenti, a seguito della stretta di Pechino per bloccare minacce alla sicurezza nazionale. USA annuncia il ... Leggi su zon

