Stefano De Martino dal gossip sulla crisi con Belen all’ironia di “Made in Sud” (Di martedì 7 luglio 2020) Il conduttore di Made in Sud, Stefano De Martino è – da quando è naufragato il suo matrimonio – ogni giorno bersaglio della cronaca rosa. E non solo, anche dei comici di Made in Sud. Stefano De Martino è ormai al centro del gossip. Su di lui è stato detto di tutto, tanto che più volte, ha dovuto smentire le fake news che circolano sul web e sui giornali. L’ultima fake risale a qualche giorno fa e riguarda una relazione che avrebbe avuto il conduttore con Alessia Marcuzzi. I due – dopo essersi fatta una risata – hanno smentito la notizia. De Martino ha anche fatto un videomessaggio su Instagram, invitando a non credere al gossip che sta circolando, ma soprattutto a non coinvolgere famiglie, usando il tatto che serve nei casi in cui soprattutto ci sono bambini di mezzo. Made in Sud, Stefano De Martino “vittima” ... Leggi su pianetadonne.blog

