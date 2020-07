Sonia Bruganelli rivela la sua verità: “Ecco perché ci odiano” (Di martedì 7 luglio 2020) Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista alquanto piccante. La moglie di Bonolis si è raccontata a tutto tondo, facendo dichiarazioni importanti. foto facebook Sonia BruganelliLa moglie di Bonolis continua ad essere sotto i riflettori del gossip. Di recente le sue affermazioni sull’ex compagna del marito Laura Freddi e la loro diretta insieme su Instagram hanno destato particolare attenzione. Infatti si pensava che le due si odiassero, ma in realtà, da ciò che è emerso dal video social, la verità è un’altra: più che odiarsi sembrano in ottimi rapporti. Ora continuano a far discutere alcune sue dichiarazioni rilasciate al giornale Libero, in cui la donna si è raccontata a 360 gradi e dove ha voluto dire la sua, sulle continue critiche che coinvolgono la sua famiglia. Sonia, in questi anni, ... Leggi su chenews

zazoomblog : Sonia Bruganelli perchè la moglie di Paolo Bonolis è così odiata sui social? - #Sonia #Bruganelli #perchè #moglie - BarbySavino : RT @Libero_official: Sonia #Bruganelli a Libero: 'La balla sul coronavirus e gli italiani, Sapete perché odiano me e Paolo #Bonolis?' http… - QuotidianPost : Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli preoccupa: “Fine” - zazoomblog : Sonia Bruganelli la moglie di Bonolis preoccupa i fan - #Sonia #Bruganelli #moglie #Bonolis - Sara19830706 : RT @Libero_official: Sonia #Bruganelli a Libero: 'La balla sul coronavirus e gli italiani, Sapete perché odiano me e Paolo #Bonolis?' http… -