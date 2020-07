Simona Ventura potrebbe guidare un nuovo show su Rai Due (Di martedì 7 luglio 2020) Sempre inarrestabile, Simona Ventura potrebbe tornare su Rai 2 con un nuovo format: nel palinsesto autunnale della rete ammiraglia potrebbe infatti attenderla un nuovo progetto. Secondo quanto riportato dal sito di Davide Maggio, la conduttrice potrebbe tornare “con un nuovo show sulla seconda rete ma il progetto è un branded content, detto in parole povere un programma realizzato da e per lo sponsor”, si legge sul blog. Non c’è ancora nulla di certo, ma secondo le indiscrezioni Super Simo potrebbe tornare nuovamente su Rai 2 – rete alla quale è affezionata – con un nuovo format: sarebbe pronta a rimettersi in gioco sul piccolo schermo, dopo una stagione televisiva iniziata in maniera turbolenta. Dopo una lunga pausa della televisione, infatti, la conduttrice era tornata al timone di alcune trasmissioni grazie a Maria De Filippi: con ... Leggi su dilei

